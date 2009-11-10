З Кислинського взято підписку про невиїзд

Колишньому заступнику голови СБУ Андрію КИСЛИНСЬКОМУ в рамках розслідування кримінальної справи за підозрою в підробці диплому про отримання вищої освіти слідчим Головного слідчого управління МВС України обрано міру запобіжного заходу підписка про невиїзд.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначили в ДЗГ, обвинувачення А.КИСЛИНСЬКОМУ ще не висунуто, й він залишається в статусі підозрюваного.

”Коли у справі всі матеріали будуть зібрані, йому висунуть обвинувачення”, - додали в МВС.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня МВС порушило кримінальну справу проти А.КИСЛИНСЬКОГО за ч. 1 та ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, використання підроблених документів), й таким чином наразі А.КИСЛИНСЬКИЙ має процесуальний статус «підозрюваний».

Головне управління державної служби рекомендувало уряду звернутися до МВС і Генпрокуратури з приводу порушення кримінальної справи стосовно А.КИСЛИНСЬКОГО, який обіймав високі державні посади, на підставі частини 3 статті 358 Кримінального кодексу за свідоме використання недостовірної інформації при зарахуванні на державну службу.

Начальник Головного управління держслужби Тимофій МОТРЕНКО сказав, що під час службового розслідування не виявлено підтверджень навчання А.КИСЛИНСЬКОГО в Київському національному університеті імені Шевченка.

12 жовтня міністр освіти і науки Іван ВАКАРЧУК обнародував результати роботи комісії, відповідно до яких, А.КИСЛИНСЬКИЙ не навчався на історичному факультеті Київського національного університету імені Шевченка.

13 жовтня голова СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО вніс Президенту України подання про звільнення А.КИСЛИНСЬКОГО з посади заступника голови СБУ, яке Віктор ЮЩЕНКО задовольнив.