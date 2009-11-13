Юридична фірма «Актіо» ініціює обговорення проблемних питань виконання судових рішень в Україні

Адвокатське об’єднання адвокатська фірма «Актіо» оголосила про проведення семінару для фахівців та зацікавлених осіб з приводу проблемних питань виконання судових рішень в Україні.

До участі у семінарі «Виконання судових рішень. Практика. Проблеми. Перспективи.», який відбудеться 30 листопада 2009 року, запрошуються керівники та власники юридичних і консалтингових фірм, топ менеджери провідних компаній, фінансових установ, страхових компаній, практикуючі юристи.

Семінар проводитиметься під керівництвом заслуженого юриста України, к.ю.н., доктора філософії Вікторії Тісногуз (П рацювала в системі виконавчої служби з 1999 року. З 2004 року по 2005 року, а також з 2006 по 2008 рік очолювала Державну виконавчу службу Міністерства юстиції). А також за участю лекторів: першого заступника директора департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України О.В. Соломко; начальника відділу нормативно-правового забезпечення департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України О. М. Щелкунова; заслуженого економіста України, керівника апарату Вищого адміністративного суду України С. В. Которобая.

Співорганізаторами заходу виступили Центр Інноваційного консалтингу «Профі-Семінар» та Видавнича організація «Юстініан».

Місце проведення семінару: м. Київ, вул. Еспланадна, 28.

* * * Більш детальну інформацію та заявку на участь у семінарі можна отримати за телефоном (044) 289 44 08 або електронною пошто E-mail:pseminar@bk.ru.

Інформацію про захід розміщено також на сайті Адвокатського об’єднання www.actio.com.ua.