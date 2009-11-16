Суд продовжує слухання справи про замах на Добкіна і Кернеса

Сьогодні Апеляційний суд Харківської області продовжив слухання справи про замах на мера Харкова Михайла ДОБКІНА, секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА та його сина.

Як передає кореспондент УНІАН, у замаху на вбивство обвинувачується депутат Московської районної ради Харкова, член Партії регіонів Олег МЕДВЕДЄВ.

Слухання справи розпочалось 26 жовтня. Наступного дня суд допитав потерпілих М.ДОБКІНА, Г.КЕРНЕСА і його сина. Того ж дня у суді дали свідчення колишній депутат Харківської міської ради В’ячеслав КАРТАВИХ, який сам побажав бути свідком, а також Борис ЗАЙЦЕВ – автор аудіозаписів розмов з О.МЕДВЕДЄВИМ, на підставі яких останнього обвинувачують.

За словами адвоката підсудного Наталії ХОРУНЖОЇ, сьогодні і в наступні дні суд планує заслухати аудіозаписи, а також продовжити допит решти свідків, зокрема, Б.ЗАЙЦЕВА.

Як повідомляв УНІАН, О.МЕДВЕДЄВА звинувачують за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема, ч. 2 ст. 115 (навмисне вбивство). Максимальне покарання за цією статтею – довічне позбавлення волі.

За версією слідства, О.МЕДВЕДЄВ був організатором спроби вбивства М.ДОБКІНА, Г.КЕРНЕСА і його сина Кирила.

О.МЕДВЕДЄВА було затримано 6 грудня 2007 року.

27 жовтня 2009 року батьки О.МЕДВЕДЄВА заявили журналістам, що вважають справу сфабрикованою і звертатимуться до міжнародного суду.