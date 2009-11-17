ВР подолала вето Президента на закон про відчуження земельних ділянок
16:57, 17 листопада 2009Право
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«За» - 326 народних депутата
Верховна Рада подолала вето Президента на Закон «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності».
Як передає кореспондент УНІАН, за подолання вето Президента на цей закон проголосували 326 народних депутата із 429, зареєстрованих в сесійній залі.
Як повідомляв УНІАН, ВР ухвалила закон про відчуження земельних ділянок приватної власності для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності 25 червня.
24 липня Президент повернув цей закон до парламенту і пропонував його відхилити. Однак така пропозиція не була підтримана депутатським корпусом.
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