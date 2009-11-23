26 листопада на позачерговому засіданні ВР долатиме вето на закон

26 листопада на позачерговому засіданні Верховної Ради буде розглянуто питання щодо подолання вето Президента на закон про виділення 1 млрд. грн. для боротьби з епідемією грипу.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив віце-спікер парламенту Микола ТОМЕНКО, коментуючи відповідну ініціативу 151-го депутата від БЮТ.

За словами М.ТОМЕНКА, Верховна Рада України має зробити все, аби ці кошти були виділені і направлені на закупівлю необхідних медикаментів та медичного обладнання. Він нагадав, що за оцінками ВООЗ та українських експертів, уряд адекватно спрацював в питанні боротьби з епідемією грипу. Водночас, додав він, міжнародні та українські фахівці говорять про можливість нових хвиль епідемії грипу в Україні. “Цілком очевидно, що країна має бути готова закупити відповідну вакцину та медичне обладнання”, - сказав він.

Віце-спікер нагадав, що даний законопроект оперативно був ухвалений парламентом в 401 голос народних депутатів. М.ТОМЕНКО наголосив, що в даному документі закладена така формула витрачання коштів та перевірки цього, що унеможливлює їх одностороннє використання. Він нагадав, що за пропозицією опозиції передбачено, що закупівлю медикаментів контролюватиме відповідний комітет ВР, що очолюють представники фракції Партії регіонів.

“Потреба негайного подолання вето на цей законопроект пов’язана з тим, що Україна якнайшвидше повинна отримати вакцину та медичне обладнання, щоб бути підготовленою до можливої другої хвилі епідемії”, - сказав він. При цьому, за словами М.ТОМЕНКА, подолати вето на цей документ парламентська коаліція та опозиція мають разом.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада Верховна Рада внесла зміни до держбюджету на 2009 рік, якими передбачено збільшити на 1 млрд. грн. кошти Резервного фонду з метою спрямування їх на профілактику і лікування хворих на грип.

11 листопада Президент заявив, що має намір ветувати закон про виділення 1 млрд. грн. на подолання епідемії грипу, оскільки Національному банку України “нема звідки узяти” цих коштів.

Глава держави зауважив, що гроші на фінансування боротьби з епідемією грипу мають бути бюджетними, а не друкуватися Національним банком.

16 листопада Президент повернув зі своїми пропозиціями закон “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік” для повторного розгляду Верховною Радою.