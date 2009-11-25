Суд розглядає матеріали справи щодо сина одного з нардепутатів

Печерський районний суд Києва почав досліджувати зібрані міліцією матеріали справи стосовно хуліганських дій Артема КРИВОРУЧКА - сина одного з народних депутатів України - вчинених ним у центрі столиці вночі 17 травня цього року.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Києві.

Як зазначили в столичному главку, в ході проведення слідства стали відомі всі обставини справи, А.КРИВОРУЧКУ було висунуто обвинувачення за ст. 296 (хуліганство, вчинення опору представникові влади) Кримінального кодексу України. ”Наразі всі матеріали справи знаходяться на розгляді в Печерському районному суді. Остаточний вирок поки що невідомий”, - зазначили в міліції.

Як повідомляв УНІАН, слідчий відділ Печерського райуправління міліції Києва порушив кримінальну справу проти 24-річного чоловіка, який вночі 17 травня на автомобілі у центрі Києва грубо порушував правила дорожнього руху, громадського порядку, а при затриманні вчинив злісний опір співробітникам правоохоронних органів.

Стосовно молодика порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 296 (хуліганство, вчинення опору представникові влади) Кримінального кодексу України.

За інформацією окремих ЗМІ, молодий чоловік є сином одного з народних депутатів України від Партії регіонів. За словами начальника київської міліції, експертиза показала, що у день, коли трапився інцидент, А.КРИВОРУЧКО перебував за кермом автомобіля ”Мерседес” у тверезому стані.