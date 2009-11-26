ГПУ завершила переклад плівок Мельниченка

У Генеральній прокуратурі завершено переклад результатів фоноскопічної експертизи плівок екс-майора держохорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА з англійської на українську мову.

Про це пише газета «Сегодня» (№ 262 від 26 листопада).

«Слідча група одержала переклад висновку фоноскопії записів, які досліджувала група експертів одного з інститутів Німеччини, - сказав керівник прес-служби Генпрокуратури Юрій БОЙЧЕНКО. - Ці матеріали залучено до інших, що вже є в кримінальній справі».

Ю.БОЙЧЕНКО відмовився підтвердити або спростувати заяви М.МЕЛЬНИЧЕНКА про те, що експертиза визнала плівки автентичними.

З інших компетентних джерел у правоохоронних органах «Сегодня» стало відомо: експерти підтвердили достовірність голосів Леоніда КУЧМИ, Володимира ЛИТВИНА, Юрія Кравченка, інших відомих в Україні людей, таємно записаних М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ.

«Генпрокуратура мовчить, щоб не зробити якогось різкого руху, який буде дуже дорого коштувати і МЕДВЕДЬКУ, і його заступнику ГОЛОМШІ, куратору справи Гонгадзе, - говорить один з колишніх заступників генпрокурора. - Але насправді ГПУ визначається, як бути з ЛИТВИНИМ, який не з’являється до керівника слідчої групи Олександра ХАРЧЕНКА. З одного боку, спікер - один із ключових фігурантів справи Гонгадзе, з іншого - особа недоторканна. Його не можна доставити до О.ХАРЧЕНКА примусово. Але слідство все одно до нього підбирається. І йому краще прийти самому».

Водночас, пише газета, «варто зазначити, що на раніше опублікованих плівках (які і перевірялися німецькими експертами) ні Л.КУЧМА, ні В.ЛИТВИН, ні хтось інший не говорить прямо про вбивство Гонгадзе. Але записи можуть зіграти в комплекті зі свідченнями Олексія ПУКАЧА. За даними наших джерел, генерал показав, що одержав наказ від Ю.Кравченка вбити Г.Гонгадзе незабаром після того, як глава МВС вийшов з кабінету В.ЛИТВИНА. Хоча це, звичайно, саме по собі провину спікера не доводить, проте «смутні сумніви» з’являються».

Прес-секретар Литвина Ольга ЧОРНА сказала виданню, що не знає, чи викликали її шефа до Генпрокуратури і чи збирається він туди йти.

А член Блоку Литвина Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ вважає, що боятися спікерові нічого. «ЛИТВИН жодного відношення до Гонгадзе не має. Він перебуває далі від цієї справи, ніж ЮЩЕНКО, МОРОЗ і їже з ними», - сказав він. Раніше О.ЗАРУБІНСЬКИЙ говорив «Сьогодні», що для нього очевидно, що плівки М.МЕЛЬНИЧЕНКА писалися стаціонарно - і слідству слід з`ясувати, хто цим займався.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2008 року у Вашингтоні М.МЕЛЬНИЧЕНКО у присутності представників Генпрокуратури України передав європейським експертам записуючий пристрій і фрагменти записів, нібито зроблених ним у кабінеті Л.КУЧМИ, які можуть стосуватися кримінальної справи про вбивство журналіста Г.Гонгадзе.

29 жовтня ц.р. М.МЕЛЬНИЧЕНКО запевнив, що міжнародні експерти визнали автентичними фрагменти його записів ( що стосуються справи Гонгадзе), нібито зроблених у кабінеті Л.КУЧМИ.