Нардепи підозрюють Тимошенко в ухиленні від сплати податків

У Верховній Раді сьогодні зареєстровано проект постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування фактів ухилення прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО від сплати податків.

Як повідомляється на сайті парламенту, автор документа – народний депутат від Партії регіонів Володимир МАКЕЄНКО.

Проектом постанови передбачається створення відповідної ТСК у складі 9 народних депутатів України.

На думку суб`єкта цієї ініціативи, прийняття проекту постанови дозволить провести повне і всебічне розслідування питання, що становить великий суспільний інтерес.

"Декілька маєтків у Дніпропетровську, що займають цілий квартал між вулицями Барвінківською і Тельмана, невеличка «хатинка» на дамбі в Конча-Заспі – ось не повний перелік власності родини Тимошенків та особисто Юлії Володимирівни, - такі дані автор проекту постанови вказує у пояснювальній записці до документу.

У той же час, декларація про доходи кандидата на пост Президента України, Тимошенко Юлії Володимирівни, опублікована на офіційному сайті Центральної виборчої комісії, містить лише інформацію про квартиру загальною площею 52,1 кв.м., що перебуває у власності чоловіка, проте не містить адреси місця проживання.

При цьому, у поданих матеріалів до Центральної виборчої комісії зазначено, що «Тимошенко Юлія Володимирівна, 1960 року народження, громадянка України, член політичної партії "Всеукраїнське об`єднання "Батьківщина", освіта вища, Прем’єр-міністр України, проживає в місті Дніпропетровську, висунуто політичною партією «Всеукраїнське об`єднання «Батьківщина». З даної інформації можна зробити висновок про те, що Тимошенко Ю.В. або грубо порушує вимоги Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання» в частині ухилення від реєстрації за місцем тимчасового перебування у місці Києві, або ж незаконно використовує державні кошти на переліт (переїзд) кожного дня з Дніпропетровська до Києва".