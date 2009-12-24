Обмежень на відвідування засідань Київради не буде

Прокуратура Києва зупинила розпорядження Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО від 23 листопада цього року «Про організаційні заходи щодо перебування в залі пленарних засідань Київської міської ради».

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у протесті столичної прокуратури від 18 грудня цього року.

На переконання прокуратури, зазначене розпорядження прийнято незаконно, всупереч чинному законодавству, та підлягає скасуванню.

Прокуратура наголошує, що право певним категоріям осіб безперешкодно відвідувати приміщення органів місцевого самоврядування надано та гарантується законами України. Зокрема, це право забезпечено помічникам, консультантам народних депутатів України, а також іншим категоріям осіб.

Також у протесті зазначається, що сесії Ради проводяться гласно, згідно з чинним законодавством про місцеве самоврядування в Україні, а в разі необхідності Рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

Враховуючи це, прокуратура вимагає скасувати розпорядження мера про посилення пропускного режиму та своїм протестом зупинила дію зазначеного акту.

Протест підлягає обов`язковому розгляду у десятиденний строк після його надходження у відповідні підрозділи мерії.

Київська прокуратура винесла протест на звернення народного депутата України Кирила КУЛИКОВА щодо законності вищевказаного розпорядження.

Як повідомляв УНІАН, згідно з розпорядженням Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО від 23 листопада «Про організаційні заходи щодо перебування в залі пленарних засідань Київської міської ради», без запрошення дозволяється перебувати на засіданнях Президії й пленарних засіданнях Київради лише Президенту України, прем’єр-міністру, голові Верховної Ради та народним депутатам.

Всім іншим особам, які не входять до цього переліку та не є депутатами міської ради, вхід заборонено.

Заступники голови КМДА, радники міського голови, працівники секретаріату та інші особи, присутність яких необхідна під час розгляду питань порядку денного, можуть перебувати в залі за списком, затвердженим секретарем Київради, або за пред’явленням разового запрошення, підписаного ним же або мером.