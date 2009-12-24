Генпрокурор опротестував постанову Кабміну

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО опротестував постанову Кабінету міністрів України №775 від 10 червня 2009 року про передачу державних газорозподільних мереж дочірньому підприємству НАК «Нафтогаз України» - «Нафтогазмережі».

Як передає кореспондент УНІАН, про відповідний протест генпрокурора повідомив на засіданні Окружного адміністративного суду Києва у справі про визнання недійсною постанови № 775 представник Міністерства юстиції.

Рішення про винесення протесту А.МЕДВЕДЬКО ухвалив 18 грудня. Уряд одержав документ 21 грудня.

Відповідно до законодавства, Кабінет міністрів має право протягом 10 днів розглядати цей документ і ухвалити рішення: або скасувати постанову №775, або залишити її чинність.

У відповідь, виходячи з дій уряду, Генеральна прокуратура має право подати позов до Окружного адміністративного суду Києва.

Окрім того, на засіданні Окружного адмінсуду Києва ухвалено рішення про перенесення на 12 січня 2010 року розгляду позовів ВАТ «Вінницягаз», ВАТ «Дніпропетровськгаз» і ВАТ «Миколаївгаз» про визнання недійсною постанови №775.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня Окружний адмінсуд Києва на підготовчому засіданні залучив Міністерство палива і енергетики і НАК «Нафтогаз України» як треті особи до справи про визнання недійсною постанови Кабміну № 775 про передачу державних газорозподільних мереж дочірньому підприємству «Нафтогазмережі». Того самого дня суд оголосив перерву в підготовчому засіданні до 10.00 24 грудня.

Позивачами у справі проти Кабміну і Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) виступили ВАТ «Вінницягаз», ВАТ «Дніпропетровськгаз» і ВАТ «Миколаївгаз».

На 31 грудня 2009 року заплановано передачу газових мереж державної форми власності Дніпропетровської, Миколаївської, Закарпатської і Львівської областей від газорозподільних компаній на баланс ДП «Нафтогазмережі».

Раніше НАК «Нафтогаз України» заявила про прийняття на баланс державного майна ВАТ «Вінницягаз» з подальшою передачею «Нафтогазмережам».

НАК «Нафтогаз України» на початку серпня 2009 року на виконання відповідного рішення уряду України завершила створення дочірнього підприємства «Нафтогазмережі», в управління якого будуть передані державні газорозподільні мережі, експлуатовані на сьогодні міськ- і облгазами.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України своєю постановою № 775 від 10 червня 2009 р. передав на баланс дочірньої компанії НАК ”Нафтогаз України” - «Нафтогазмережі» державні газорозподільні мережі 43 регіональних газопостачальних компаній (обл- і міськгази).