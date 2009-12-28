Перший віце-прем’єр зможе втручатися в повноваження Президента

Конституційний Суд України вирішив, що перший віце-прем’єр-міністр України може погоджувати структуру центрального апарату Міністерства оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення КС від 24 грудня було оприлюднене сьогодні.

Раніше Президент України звернувся до КС з проханням визнати такими, що не відповідають Конституції, абзац другий пункту 12 Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 3 серпня 2006 року, та пункту 6 змін, що вносяться до положення, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 1 липня 2009 року.

Глава держави вважає, що пункт 6 змін, яким абзац другий пункту 12 положення викладено в новій редакції, згідно з якою перший віце-прем’єр-міністр наділений повноваженням погоджувати структуру центрального апарату Міноборони, не відповідає Конституції України.

У своєму рішенні КС виходить з того, що погодження з першим віце-прем’єр-міністром України структури центрального апарату Міноборони відбувається до її затвердження Міністерством оборони. Згідно з рішенням КС, це положення не підміняє рішення міністра оборони про затвердження структури центрального апарату міністерства і не може розглядатися як його обов’язкова складова, а отже не порушує закріпленого законом права міністра здійснювати керівництво міністерством.

Таким чином, суд вирішив визнати такими, що відповідають положенням Конституції, оскаржені Президентом положення постанов Кабінету міністрів в частині вимоги погоджувати з першим віце-прем’єр-міністром України структуру центрального апарату Міністерства оборони України.