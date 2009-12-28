52 нардепи захотіли офіційного тлумачення закону «Про статус суддів»

25 грудня до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 52 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень пункту 5 частини п’ятої статті 126 Конституції України, пункту 5 частини першої статті 15 Закону України «Про статус суддів», словосполучення «вчинків та будь-яких інших дій, що порочать звання судді і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності», яке міститься в абзаці п’ятому статті 6 Закону України «Про статус суддів».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КС.

Згідно з Регламентом Конституційного Суду України, конституційне подання передано на вивчення в Секретаріат КС.