Суд стягнув з ФДМУ заставу ТОВ “Нортіма” за Одеський припортовий

У п’ятницю, 25 грудня, Господарський суд м. Києва стягнув на користь ТОВ “Нортіма” з Фонду державного майна України 400 млн. грн. перерахованої конкурсної гарантії та 2 млн. 695 тис. 890 грн. 41 коп. – 3% річних за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання. Також суд поклав на ФДМУ відшкодування судових витрати у справі. Про це УНІАН повідомив офіційний представник ТОВ “Нортіма” Роман ЖУГАН.

“Ми розраховуємо на те, що ФДМУ добровільно виконає це рішення суду і перерахує кошти, а якщо ні – то звертатимемось за примусовим стягненням коштів на користь “Нортіми”, - відзначив Р.ЖУГАН.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня 2009 року ТОВ ”Нортіма” (Україна) придбало контрольний пакет ВАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ) у розмірі 99,567% статутного фонду за 5 млрд. грн. Ціна продажу перевищила початкову на 1 млрд. грн. Крок аукціону становив 50 млн. грн. У торгах взяли участь 3 компанії - ТОВ ”Азот-сервіс (Росія) (подала заявку від імені ТОВ ”СИБУР”) ”, ТОВ ”Фрунзе-Флора (Україна)” і ТОВ ”Нортіма” (Україна).

Пізніше виконуючий обов`язки голови Фонду держмайна Дмитро ПАРФЕНЕНКО повідомив, що комісія з приватизації ОПЗ Фонду держмайна ухвалила рішення не визнавати ТОВ «Нортіма» переможцем у конкурсі з приватизації заводу.

У жовтні ТОВ «Нортіма» заявила, що Фонд державного майна України не повернув своєчасно та незаконно використовує 400 млн. грн., внесених компанією в якості конкурсної гарантії для участі в приватизаційному конкурсі з продажу державного пакету акцій ВАТ «Одеський припортовий завод».

«Крім того, що порушуючи «Положення про порядок проведення конкурсів із продажу пакетів акцій акціонерних товариств» приватизаційне відомство відмовилося визнавати нашу компанію переможцем приватизаційного конкурсу з продажу державного пакета акцій ВАТ «Одеський припортовий завод», ФДМУ станом на теперішній час не повернув ТОВ «Нортіма» 400 млн. грн., внесених як конкурсна гарантія для участі в приватизаційному конкурсі з продажу 99,567% акцій ВАТ «ОПЗ», - заявляла ТОВ “Нортіма” в жовтні 2009 року.

«Офіційно заявляємо, що до того моменту, як Фондом держмайна буде укладено з ТОВ «Нортіма», як з переможцем приватизаційного конкурсу, договір купівлі-продажу акцій ВАТ «Одеський припортовий завод», держава не має ні юридичної підстави, ні морального права користуватися грошовими коштами, внесеними нашою компанією як конкурсна гарантія», - наголошувалося в офіційній заяві компанії, що передувала спрямуванню судового позову, який був задоволений 25 грудня 2009 року.