Встановлено ще три факти підробки дипломів посадовцями

У ході перевірки фахівцями ГУБОЗ МВС України наразі виявлено ще три факти підробки дипломів про вищу освіту окремими посадовцями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Вінниці повідомив міністр внутрішніх справ України, лідер «Народної самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО.

За його словами, для встановлення походження дипломів чиновників органи внутрішніх справ передали до Міністерства освіти та науки 3,5 тис. запитів, на значну частину з них отримано відповіді.

В результаті за фактом підробки дипломів порушено 3 кримінальні справи. Зокрема, одна з них стосується походження диплому начальника одного з управлінь Сімферопольської міськради, інша стосується отримання диплому про вищу освіту одним із заступників голови Каланчакської райради Херсонської області та начальника одного з управлінь Дніпровської райдержадміністрації м. Києва.

Крім того, ще за 10 фактам проводиться перевірка, за результатами якої, як сказав Ю.ЛУЦЕНКО, буде вирішуватися питання, порушувати чи не порушувати кримінальні справи.

«Щодо пана КИСЛИНСЬКОГО, слідство продовжується. Ми хочемо встановити коло осіб, які сприяли пану КИСЛИНСЬКОМУ незаконно отримати диплом, високі посади і отримувати достатньо високу винагороду у вигляді заробітної плати, яка, як ви здогадується, обчислюється досить серйозними сумами», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.