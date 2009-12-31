МЗС злітає в Конго до заарештованих українських моряків

Міністерство закордонних справ України готує візит до Конго одного із заступників міністра для з’ясування ситуації з українськими моряками – членами екіпажу судна Island of Luck.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на підсумковій прес-конференції міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО.

“В МЗС дано доручення підготувати візит до Конго одного з моїх заступників”, - сказав він.

П.ПОРОШЕНКО також не виключив, що разом зі заступником міністра до Конго можуть поїхати журналісти, які зможуть побачити реальну ситуацію і спостерігати за об’єктивністю судового процесу.

П.ПОРОШЕНКО зазначив, що МЗС України разом із судновласником надало українським морякам адвоката.

Він також повідомив, що вчора з Москви до Києва викликали посла Конго, і він мав розмову з одним із заступників міністра закордонних справ щодо цієї справи.

П.ПОРОШЕНКО зауважив, що МЗС України знаходиться у постійному контакті із зовнішньополітичним відомством Конго. Зокрема, вчора посол України в Габоні зустрічався з міністром юстиції і генпрокурором Конго.

За словами П.ПОРОШЕНКА, впродовж 2-3 тижнів має відбутися судове засідання, яке визначить долю українців.

Як повідомляв УНІАН, судно Island of Luck з 20 жовтня утримується у конголезькому порту Матаді. Капітан і двоє членів екіпажу – громадяни України - перебувають у в`язниці за звинуваченням у тому, що вони нібито викинули за борт кількох пасажирів, у яких не було квитків, один з них потонув. Із 23 членів екіпажу 15 - українці, 4 - громадяни РФ, по одному з Індії та Гани, 2 - з М`янми.