Мін‘юст скоротив легалізацію документів для пред’явлення за кордоном

З 11 січня 2010 року апостиль на документах про реєстрацію актів цивільного стану – свідоцтвах про шлюб, розлучення, народження чи смерть – проставлятиметься протягом одного робочого дня. (Апостиль - спеціальний штамп, що легалізує за кордоном офіційні документи, засвідчуючи справжність підпису особи під документом і автентичність відбитку печатки або штампа, яким скріплено відповідний документ.)

Відповідний наказ підписав Міністр юстиції Микола Оніщук.

Так, згідно з наказом, термін розгляду документів про реєстрацію актів цивільного стану, поданих будь-якою особою до відділу Мін‘юсту, що проставляє апостиль, – один робочий день.

У виняткових випадках (хвороба, звільнення, довготривала відпустка працівників відділу проставлення апостиля) термін розгляду документів про реєстрацію актів цивільного стану може бути збільшено до трьох робочих днів.

Раніше термін розгляду документів, поданих для проставляння апостилю не безпосередньо, а через третіх осіб, дорівнював п’яти робочим дням.

«Щоб уявити обсяги такої роботи, а також кількість часу, яка буде «зекономлена» громадянами, що мають легалізувати якісь документи для використання за кордоном, достатньо сказати, що протягом 2009 року Міністерством юстиції було проставлено апостиль майже на 45 тис. документів. Щодня для проставляння апостилю громадянами подавалося від 200 до 400 документів про реєстрацію актів цивільного стану», - зазначив Міністр юстиції.

*** 10 січня 2002 року Україна приєдналася до Конвенції 1961 року, що скасовує вимогу консульської легалізації іноземних офіційних документів. Конвенція набула чинності для України 22 грудня 2003 року.

Після цього єдиною формальною вимогою для легалізації офіційних документів у стосунках України з державами - учасницями цієї Конвенції є наявність апостилю.

На сьогодні до Конвенції приєдналося близько 100 держав, включаючи Україну. Заперечення проти приєднання України до вказаної Конвенції були висловлені Німеччиною. У стосунках з цією країною продовжує застосовуватися процедура консульської легалізації документів.

Міністерству юстиції України надано повноваження щодо проставлення апостилю на документах, які видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України.