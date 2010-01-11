Литвин знайшов підстави для перевиборів мера Києва і Київради

Кандидат у президенти, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що сьогодні є підстави не тільки для дострокових виборів мера Києва та Київради, але й для розслідування їхньої діяльності.

Про це він заявив у неділю в ефірі програми «Кращий кандидат» на телеканалі ICTV.

В.ЛИТВИН пояснив, що раніше він не підтримував ідею проведення дострокових виборів мера Києва, оскільки усі опитування показували, що в разі їхнього проведення нинішній столичний голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ знову переможе.

За словами В.ЛИТВИНА, у Києві достатньо проблем, і тому є не тільки підстави для проведення дострокових виборів, але й підстави для проведення розслідування діяльності столичної влади.

«У мене є всі підстави як у народного депутата України внести проект постанови про проведення 30 травня 2010 року дострокових виборів Київського міського голови і виборів Київської міської ради», - додав В.ЛИТВИН.

За словами спікера, ухвалення даного рішення буде перевіркою для деяких політичних сил, яким Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ «здав свою команду і яка працює на виборах Президента» за одного із кандидатів.

«Подивимося, як вони турбуються про народ. Цинізм одразу спливе на поверхню», - додав В.ЛИТВИН.