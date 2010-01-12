Уряд хоче дієвий механізм притягнення суддів до відповідальності

Міністерством юстиції розроблено проект закону щодо вдосконалення механізму притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності та покращення ефективності функціонування судової влади.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту з посиланням на міністра юстиції Миколу ОНІЩУКА, законопроект розроблено на виконання урядового доручення щодо посилення дієвості механізму притягнення суддів до відповідальності, як одного із способів боротьби з корупцією в судовій системі. Рішення про розробку законопроекту було ухвалено 8 грудня 2009 року на засіданні Кабінету Міністрів, під час якого розглядались питання запобігання та протидії корупції, в тому числі корупції в судах, а також обговорювались проблеми, що мають місце в цій сфері.

За словами міністра юстиції, проект враховує європейські стандарти в частині здійснення дисциплінарного провадження відносно судді, зокрема, вимоги Європейської хартії про статус суддів. Хартією передбачено, щоб “суд над суддею здійснювали самі судді. Але дисциплінарне переслідування, порушення дисциплінарного провадження, проведення дисциплінарного дізнання, пред’явлення звинувачення на засіданні кваліфікаційної комісії чи Вищої ради юстиції мають здійснювати органи, які не перебувають у їхній залежності, і тим більше не є членами цих комісій”.

Так, проектом передбачається створення Дисциплінарної комісії суддів України як окремого, постійно діючого органу в системі судоустрою, функції якого зводитимуться виключно до вирішення питань щодо притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.

Крім того, проектом запроваджується інститут дисциплінарних інспекторів, які здійснюватимуть відповідні перевірки щодо фактів порушень суддями закону та здійснюватимуть всі процедурні дії для підготовки матеріалів на розгляд Дисциплінарної комісії суддів України.

Службу дисциплінарних інспекторів пропонується створити як урядовий орган, що діятиме при Міністерстві юстиції. Необхідність створення такої служби при Мін’юсті обґрунтовується тим, що відповідно до конституційних засад розподілу компетенції державної влади в Україні функція переслідування за порушення вимог закону та проведення у зв’язку з цим відповідних дій задля з’ясування усіх обставин, є притаманною для органу виконавчої влади.

Запровадження таких підходів, за словами міністра юстиції дозволить уникнути зосередженості в одних руках функцій перевірки фактів дисциплінарних проступків суддів та безпосереднього розгляду питань про притягнення їх до дисциплінарної відповідальності. Розгляд матеріалів та заслуховування пояснень судді відбуватиметься на засадах змагальності, а суддя при цьому, матиме достатні можливості для захисту.

Одночасно з цим, проектом визначаються чіткі підстави і строки притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, що унеможливить зловживання при прийнятті відповідних рішень.

Також, проектом пропонується запровадити по суті нову систему добору суддів. Для цього передбачається запровадити конкурсний механізм формування судової системи професійними кадрами, який полягатиме у складанні кандидатами на посаду судді кваліфікаційного іспиту у формі анонімного тестування та співбесіди.

Задля підвищення рівня підготовленості кандидатів на посаду судді та як умова доступу до суддівської професії, проектом запроваджується обов’язкове проходження ними спеціалізованої професійної підготовки в Академії суддів України. Цей механізм враховує досвід та практику багатьох європейських країнах щодо ефективності такої форми підготовки.

Головним напрацюванням проекту в цій частині є запровадження по суті нового механізму добору суддівських кадрів, що передбачає саме доступ до суддівської професії, а не до конкретної посади в конкретному суді, як є на сьогодні та є одним із корупціогенних чинників в судовій системі.

Найближчим часом, повідомив міністр юстиції, проект закону буде винесено на розгляд Кабінету міністрів.