Арбітражний трибунал відхилив вимоги громадянина США проти України

Арбітражний трибунал Міжнародного центру з вирішення інвестиційних спорів відхилив усі вимоги у справі «Джозеф ЛЕМІР проти України».

Про це УНІАН повідомили в Управлінні Міністерства юстиції з представництва інтересів держави у міжнародних та іноземних судах.

Міністерство юстиції отримало копію проміжного рішення арбітражного трибуналу Міжнародного центру з вирішення інвестиційних спорів у справі «Джозеф Ч. ЛЕМІР (США) проти Держави Україна».

У своєму рішенні арбітражний трибунал відхилив усі вимоги Дж.ЛЕМІРА щодо порушення Державою Україна умов угоди про врегулювання спору. Арбітражний трибунал також відхилив більшість вимог Дж.ЛЕМІРА щодо порушення Україною умов договору між Сполученими Штатами Америки та Україною про заохочення та взаємний захист інвестицій.

Дане рішення не присуджує Дж.ЛЕМІРУ будь-яких збитків. Арбітражний трибунал вирішив провести ще одну стадію арбітражного процесу для розгляду питань компенсації.

Арбітражна справа була розпочата у 2006 році. У цій справі Дж.ЛЕМІР, який є громадянином США, заявив про численні порушення Україною положень договору між США та Україною про заохочення та взаємний захист інвестицій. Він також висунув численні вимоги щодо угоди про врегулювання спору від 20 березня 2000 року, раніше укладеної між ним і Державою Україна. Дж.ЛЕМІР вимагав відшкодування Україною збитків на суму понад 70 мільйонів доларів США.