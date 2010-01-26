До КС надійшло подання Бориспільської міськради щодо Закону «Про статус суддів»

Тлумачення першого речення частини 7 ст. 44

25 січня до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання Бориспільської міської ради Київської області щодо офіційного тлумачення першого речення частини сьомої статті 44 Закону України «Про статус суддів». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Конституційного Суду України. Згідно з Регламентом Конституційного Суду України, конституційне подання передано на вивчення в Секретаріат Суду.

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