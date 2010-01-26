Затримано злочинне угруповання, що обкрадало новобудови

Міліція Прикарпаття затримала злочинне угруповання, що обкрадало новобудови.

Про це сьогодні УНІАН повідомив керівник Центру зв’язків з громадськістю УМВС України в Івано-Франківській області Василь ГУЛЬТАЙЧУК. За його словами, о третій годині ночі і у 25-градусний мороз оперативники обласного карного розшуку і тисменицької міліції успішно завершили операцію з викриття злочинної діяльності групи злодіїв. На околиці одного з сіл у Тисменицькому районі Івано-Франківської області міліціонери затримали шістьох раніше судимих осіб, котрі обкрадали новобудови. Під час оперативно-розшукових заходів працівники міліції отримали вагомі підстави запідозрити у вчиненні цих злочинів групу осіб, мешканців Івано-Франківщини та Закарпатської області. Оперативники спланували заходи протидії таким чином, щоб усіх учасників групи затримали безпосередньо на місці скоєння злочину з речовими доказами.

В.ГУЛЬТАЙЧУК наголосив, що майже п’ять годин оперативники перебували в засідці у 25-градусний мороз, щоб у потрібний момент «взяти» крадіїв з викраденим майном і знаряддям для скоєння крадіжок. При затриманні крадії чинили опір. У затриманих вилучено металевий лом, викрутки, стамески та інше причандалля, за допомогою якого вони проникали в новобудови, демонтували вікна, двері, системи опалення. На місці скоєння злочину затримано два вантажні мікроавтобуси, якими зловмисники пересувалися і перевозили викрадене майно.

Як встановлено, до скоєння крадіжок мають причетність загалом сім осіб, шестеро з яких раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності, в тому числі за крадіжки, пограбування, хуліганство. Членів угруповання взято під варту.