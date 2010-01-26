Міністр юстиції радить позиватися до комунальників за неприбрані вулиці

Міністр юстиції України Микола ОНІЩУК переконаний, що громадянин у випадку травмування на неприбраній від льоду вулиці має право позиватися до комунальників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на питання журналістів.

«Наразі немає інформації, що громадяни України вчинили позови з цього приводу, але вони можливі, якщо наслідками порушення здоров’я стало неналежне виконання обов’язків комунальними службами. І моя позиція – громадянин має право на захист своїх інтересів з цього приводу», - сказав міністр юстиції.