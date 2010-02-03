Ющенко зупинив дію розпорядження про призначення Москаля

Президент України Віктор ЮЩЕНКО видав указ, який зупиняє дію розпорядження Кабінету міністрів про призначення Геннадія МОСКАЛЯ заступником міністра внутрішніх справ - начальником кримського управління МВС.

Відповідне повідомлення з’явилося сьогодні, 2 лютого, на сайті Верховної Ради Криму.

На цьому сайті також оприлюднений текст відповідного указу Президента від 1 лютого № 85/2010.

«Постановляю зупинити дію розпорядження Кабінету міністрів України від 16 грудня 2009 року № 1527-р «Про призначення МОСКАЛЯ Г.Г. заступником міністра внутрішніх справ України - начальником головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим», – цитує указ Президента сайт ВР Криму.

Також повідомляється, що указ набирає чинності з дня його опублікування.

Водночас на сайті Глави Держави такий документ не опубліковано.

Як основний аргумент призупинення дії розпорядження уряду сайт ВР Криму із посиланням на указ Президента України називає суміщення Геннадієм МОСКАЛЕМ посади заступника глави МВС - начальника кримської міліції з роботою у Верховній Раді України (він – народний депутат від фракції “Наша Україна – Народна самооборона”) протягом терміну, що перевищує визначені Конституцією 20 днів.

«Дотепер народним депутатом України Г.МОСКАЛЕМ у встановленому порядку не усунуто обставин, які призводять до порушення конституційних вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності», – цитує президентський указ сайт кримського парламенту, підкреслюючи, що з огляду на це перебування Г.МОСКАЛЯ на посаді заступника глави МВС - начальника кримської міліції не відповідає нормам Основного Закону.

У свою чергу, Г.МОСКАЛЬ назвав дії В.ЮЩЕНКА агонією «політичного трупа».

«Брудна агонія. Коли народ проголосує, то після ЮЩЕНКА і «регіоналів» доведеться буквально обеззаражувати Україну. Це ж додуматися треба: знімати вищих керівників МВС спеціально до другого туру виборів, щоб фальсифікаторам і провокаторам стало нічого боятися», – цитує Г.МОСКАЛЯ прес-служба «Народної самооборони».

«Увесь адмінресурс у Криму перебуває в руках Партії регіонів, а ті – вхожі до Президента», – заявив Г.МОСКАЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, В.ЮЩЕНКО також направив до Конституційного суду України подання щодо конституційності розпорядження Кабінету міністрів про призначення Г.МОСКАЛЯ на згадану посаду.

19 серпня Кабінет міністрів призначив Г.МОСКАЛЯ заступником Міністра внутрішніх справ України – начальником Головного управління МВС у Криму.

Г.МОСКАЛЬ уже обіймав ці посади у 1997-2000 роках.