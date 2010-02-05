Комісар РЄ з прав людини вважає можливими зміни до угод про реадмісію

Комісар Ради Європи з прав людини Томас ХАММАРБЕРГ вважає можливим обговорити зміни до угод про реадмісію, підписаних між Європейським Союзом та третіми країнами, в тому числі, членами Ради Європи..

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це комісар заявив 4 лютого журналістам, представляючи документ: “Криміналізація міграції в Європі: аспект прав людини”.

“Думаю, це стане частиною дискусій щодо міграції”, - сказав він.

За словами комісара, такі дискусії повинні проходити з метою забезпечення нормальних умов перебування мігранта в його рідній країні після примусового повернення.

“На наше переконання, люди не можуть бути відіслані назад, поки не буде отримано підтвердження того, що вони не стануть на своїй батьківщині жертвами тортур та інших порушень прав людини”, - наголосив Т.ХАММАРБЕРГ.