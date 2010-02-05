Мін‘юст нагадав партіям про участь у місцевих виборах

У зв‘язку з проведенням у 2010 році чергових виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів Міністерство юстиції звернулося до зареєстрованих політичних партій з рекомендацією здійснити перевірку інформації, яка міститься у реєстрах територіальних органів юстиції щодо зареєстрованих місцевих організацій.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

За словами міністра юстиції Миколи ОНІЩУКА, місцеві органи Міністерства юстиції України не пізніш як за 95 днів до виборів мають опублікувати у друкованих засобах масової інформації список місцевих організацій партій, зареєстрованих в установленому законом порядку. Вимога щодо публікування списків місцевих організацій партій міститься в частині одинадцятій статті 34 Закону України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”.

Міністр юстиції наголосив, що місцева організація партії може брати участь у висуванні кандидатів на місцевих виборах за умови, що зазначена організація партії зареєстрована в установленому законом порядку, а відповідна партія зареєстрована не пізніше як за 365 днів до дня виборів. Це визначено частиною третьою статті 33 Закону України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”

При цьому частина дванадцята статті 11 Закону України „Про політичні партії в Україні”, зобов‘язує політичні партії інформувати Мін’юст про зміни назви, програми, статуту, керівних органів партії, їх адреси та місцезнаходження у тижневий строк після прийняття рішень з цих питань.

У зв’язку з чим, Міністерство юстиції звертається до зареєстрованих політичних партій з рекомендацією перевірити інформацію у реєстрах територіальних органів юстиції щодо зареєстрованих місцевих організацій.

Міністерство юстиції також направило нагадування Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, головним управлінням юстиції в областях, містах Києві та Севастополі про необхідність виконання вимог закону щодо публікування у друкованих засобах масової інформації списків місцевих організацій партій, зареєстрованих в установленому законом порядку.