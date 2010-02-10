Блок Кличка вимагатиме скасування приватизацію двох ринків Києва

Депутати фракції Блоку Віталія Кличка в Київраді ініціюватимуть скасування рішення про приватизацію Житнього та Володимирського ринків.

Як повідомляє прес-служба Блоку Кличка, про це заявив лідер політичної сили Віталій КЛИЧКО.

«Під час наступної сесії Київради ми будемо вимагати скасувати рішення про приватизацію Житнього та Володимирського ринків», - підкреслив В.КЛИЧКО.

Він зазначив, що на переконання депутатів Блоку, приватизація приміщень столичних ринків призведе до їх закриття. Через це сотні людей залишаться без роботи, а кияни – без традиційних місць роздрібної торгівлі.

«Ми добре пам`ятаємо приклад Сінного ринку, який був приватизований і просто припинив своє існування. Хоча згідно із законом, при приватизації підприємство не може бути перепрофільоване», - зазначив В.КЛИЧКО.

Він підкреслив, що 29 жовтня 2009 р., коли на сесії ухвалювалося рішення про приватизацію Житнього та Володимирського ринків, депутати Блоку Кличка блокували трибуну Київради на знак протесту проти незаконних дій київської влади. Політик закликав киян стежити за ходом наступної сесії й звертати увагу на те, як голосуватиме кожна фракція, і таким чином переконатися, хто відстоює права громади міста, а хто опікується інтересами купки людей, які намагаються прихопити все, що «погано лежить».

Як повідомляє прес-служба Блоку, підприємці, котрі торгують на Житньому й Володимирському ринках, а також місцеві мешканці передали В.КЛИЧКУ звернення до київської влади з вимогою не допустити приватизації приміщення ринків.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня 2009 р. Київрада прийняла рішення № 541/2610 «Про внесення змін до рішення Київради від 08.02.2007 № 62/723 «Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2007-2010 роки ». Проект рішення був поданий з голосу, без пояснювальної записки та обговорення в комісіях і передбачав продаж з аукціону будівлі Житнього ринку (вул. Верхній Вал, 16) та Володимирського ринку (вул. Горького, 115).

Блок Кличка звернув увагу ЗМІ, що на аукціон виставляються не цілі майнові комплекси, вартість яких могла б бути набагато вища, а окремі їх приміщення, які сьогодні знаходяться на балансі комунальних ринків. В результаті продажу територіальна громада міста недоотримає значні кошти, які могли б бути використані для вирішення важливих соціальних проблем, заявили в Блоці Кличка. 3 лютого ц.р. у Блоці повідомили, що звернулись до контролюючих органів з проханням перевірити законність включення приміщень Володимирського та Житнього ринків столиці до програми приватизації.