Постраждалих від «житлових» афер пропонують захистити законом

У Верховній Раді зареєстровано проект закону ”Про відшкодування фізичній особі (інвестору) майнової шкоди, завданої внаслідок злочину у сфері інвестування житла”.

Проект був розроблений Міністерством юстиції на виконання урядового розпорядження та внесений Кабінетом міністрів 2 лютого 2010 року на розгляд Верховної Ради, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

Як повідомив міністр юстиції Микола ОНІЩУК, положення зазначеного проекту закону спрямовані на захист прав та інтересів фізичних осіб (інвесторів) від незаконних діянь будівельних та інших компаній у сфері будівництва житла. Проектом визначені умови виникнення права на відшкодування майнової шкоди; підстави та порядок відшкодування державою такої шкоди; порядок відшкодування майнової шкоди органами Державного казначейства; закріплено право зворотної вимоги держави до боржника.

Так, проектом передбачається забезпечення конституційного права кожного на відшкодування за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджетів шкоди, завданої такими незаконними діяннями. Законопроектом передбачається реалізація цивільно-правової відповідальності держави у разі скоєння злочину у сфері будівництва житла, а також практична реалізація здійснення захисту цивільних прав та інтересів судом шляхом відшкодування завданої особі шкоди.