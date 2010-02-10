Томенко боїться, що Ющенко наостанок пороздає посади

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО наголошує на необхідності врегулювання на законодавчому рівні процедури переходу влади від одного Президента до іншого.

Таку думку він висловив сьогодні в коментарі кореспонденту УНІАН.

”Коли виникає ситуація, і в Україні з`являється новий Президент завжди є спокуса команди попереднього Президента максимально використати кожен останній день перебування при владі для того, щоб застерегти свої інтереси та інтереси своєї команди”, - сказав М.ТОМЕНКО.

Він наголосив, що зазвичай це робиться всупереч інтересам держави та здоровому глузду. За словами віце-спікера, якщо проаналізувати останні укази Президента Віктора ЮЩЕНКА, то цілком очевидно, що після першого туру виборів глави держави абсолютна більшість його указів - це документи які стосуються присвоєння рангів державного службовця, укази про нагородження тощо.

Для прикладу М.ТОМЕНКО навів указ В.ЮЩЕНКА від 8 лютого щодо Академії педагогічних наук, згідно з яким чисельність членів академії наук збільшено на 12 дійсних академіків. Другим таким прикладом, за словами віце-спікера, є указ Президента щодо Національної ради з питань науки, інновацій та сталого розвитку України, згідно з яким одним з голів ради є Віктор ІВЧЕНКО - чоловік глави Секретаріату Президента Віри УЛЬЯНЧЕНКО. Крім того, наголосив він, ще одним указом встановлено граничну чисельність працівників секретаріату Нацради з питань науки, інновацій та сталого розвитку у кількості 90 осіб, і всі вони прирівняні до державних службовців.

”Ще більш небезпечними з точки зору інтересів України є укази стосовно звільнення низки послів, які не забезпечили відповідну кількість голосів за кандидата в президенти Віктора ЮЩЕНКА”, - сказав М.ТОМЕНКО. Віце-спікер нагадав, що було звільнено послів України в Республіці Бангладеш, Індії, Ірландії, Ірані, Словаччини Малайзії ті інших країнах.

За словами М.ТОМЕНКА, серед звільнених послів багато професіоналів, які знаються саме на специфіці цих країн.

”Очевидно, що найближчим часом відбудеться низка призначень, яка передбачатиме працевлаштування тих людей, які є прибічниками ЮЩЕНКА та не мають відповідного фахового рівня”, - додав М.ТОМЕНКО.

За словами віце-спікера, ідеально було врегулювати такі дії на законодавчому рівні, але оскільки таких нормативно-законодавчих актів немає, необхідно хоча б звернути увагу на ці факти і просити Президента утриматися від збільшення чисельності структур, кількості академіків, орденоносців тощо.