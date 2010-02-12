У Луцьку СБУ ліквідувала порностудію

У Луцьку співробітники СБУ спільно з правоохоронцями припинили діяльність злочинної групи, яка займалась виготовленням і розповсюдженням через Інтернет порнографічної фото- і відеопродукції.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Управління СБУ у Волинській області, встановлено, що громадянин Німеччини та місцева жителька – директор одного з модельних агентств організували у Луцьку роботу порностудії. Зловмисники орендували квартиру в одному з житлових будинків у центрі міста. Фінансування здійснювалось за кошти громадянина Німеччини, який привіз комп’ютерну техніку і налагодив її. Сам же організатор провів і кастинг завербованих 10 дівчат.

У ході розслідування з’ясувалося, що порностудія працювала цілодобово, «акторки» - у дві зміни, по 12 годин кожна. Відеопродукція у режимі on-line транслювалась на 50 Інтернет-сайтах. Вартість послуги для замовника коштувала 2 євро на хвилину.

Під час проведення спецоперації правоохоронці затримали 11 осіб, на орендованій квартирі вилучено велику кількість відеопродукції та комп’ютерної техніки.

СБУ стосовно чотирьох громадян України і громадянина Німеччини порушено кримінальну справу за ч. 3. ст. 28, ч. 3 ст. 301 (виготовлення, збут і розповсюдження, у складі організованої групи, зображень та відеопродукції порнографічного характеру) Кримінального кодексу України. Слідство триває.