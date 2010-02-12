Тернопільська облрада вимагає нову редакцію Кодексу про надра

Тернопільська обласна рада закликала Верховну Раду України, Кабінет міністрів, Міністерство охорони навколишнього природного середовища прискорити ухвалення нової редакції Кодексу України про надра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні Тернопільської облради, прийнятому на сесії.

Депутати також просять розробити і затвердити механізм перерахування частини коштів від продажу спеціальних дозволів на користування надрами у місцеві бюджети або фонди охорони навколишнього природного середовища відповідної місцевості з метою більш повного забезпечення потреб та розвитку соціально-економічної інфраструктури територіальних громад, на території яких знаходяться родовища корисних копалин.

Також депутати облради вважають за доцільне збільшити і забезпечити стабільне фінансування пошукових, геологорозвідувальних, геофізичних та аерокосмічних робіт.

Окремо Тернопільська облрада закликала внести доповнення до розпорядження Кабміну від 10 квітня 2008 року № 610-р «Деякі питання розпорядження земельними лісовими ділянками», передбачивши надання суб’єктам господарювання, які здійснюють видобування корисних копалин, згоди на вилучення земельних лісових ділянок та їх передачу в оренду із зміною цільового призначення, за умови обгрунтування неможливості функціонування діючих підприємств гірничодобувної промисловості без розширення площ земельних ділянок.

Звернення депутати прийняли після обговорення питання стану використання надр області, дійшовши до висновку, що мінерально-ресурсний потенціал області значною мірою використовується безсистемно і неефективно. У багатьох випадках використання корисних копалин здійснюється без спеціальних дозволів на користування надрами, гірничих та земельних відводів.

Довідка УНІАН. Станом на 1 січня 2010 року із наявних у Тернопільській області 375 родовищ і покладів корисних копалин розвідано та внесено до Державного балансу запасів 261 родовище. Надрокористувачі протягом 2009 року використовували 160 родовищ, що становить 61,3% від загальної кількості розвіданих.

Державною екологічною інспекцією в Тернопільській області протягом 10 місяців 2009 року проведено 233 перевірки дотримання законодавства про надра. За виявлені порушення до адміністративної відповідальності притягнуто 200 посадових осіб і громадян, накладено штрафні санкції на суму 26,112 тис. грн., пред’явлено 25 позовів на суму 276,825 тис. грн.