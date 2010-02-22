Прокуратура Києва за два місяці оскаржила 135 рішень судів
16:20, 22 лютого 2010Право
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Про передачу у власність земельних ділянок
Прокуратура Києва у січні-лютому цього року оскаржила у Вищому господарському суді України 135 рішень судів щодо набуття суб’єктами господарювання майнових прав на земельні ділянки державної та комунальної власності.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.
Згідно з даними відомства, Вищим господарським судом України за результатами розгляду касаційних подань прокуратури столиці впродовж 2009-2010 років скасовано 44 незаконні судові рішення у таких справах.
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