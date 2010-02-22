СБУ хоче брати участь в операції «Аталанта» із протидії піратству
«Альфа» чекає на дозвіл депутатів
Перший заступник голови СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ сподівається, що після інавгурації новообраного Президента України Верховна Рада затвердить закон, яким буде дозволено бійцям спецпідрозділу СБУ «Альфа» брати участь у міжнародній операції «Аталанта» із протидії піратству.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Києві.
«Ми підготували спеціальний підрозділ, який готовий виконати це завдання. У нас залишається головна законодавча перепона – це можливість використання наших бійців за територією України зі зброєю. Для цього необхідний спеціальний закон Верховної Ради. І я сподіваюсь, що після інавгурації нового Президента України найближчим часом ми зможемо отримати цей закон», - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.
При цьому він висловив сподівання, що голосування за цей законодавчий акт пройде без будь-яких ускладнень.
За його словами, згідно з підрахунками СБУ, для ефективної роботи цього спецпідрозділу протягом року у Кенії необхідно 40 млн. грн.
На думку першого заступника голови СБУ, якщо брати до уваги ті суми, які Україна виплатила сомалійським піратам як викуп на українських моряків, то ця сума є абсолютно незначною.