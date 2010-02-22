АМК перевіряє обґрунтованість підвищення цін на гречку

Антимонопольний комітет України перевіряє обґрунтованість підвищення цін на гречку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час круглого столу у газеті «Аргументы и факты» виконуючий обов`язки голови АМК Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО.

«Я дав доручення провести перевірки обґрунтованості підвищення цін на гречку», - сказав він.

Він відзначив, що, справді, в Україні за останній час ціни на гречку зросли майже удвічі.