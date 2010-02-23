Верховний суд зменшив термін ув’язнення видавцю книги ”Донецька мафія”

Верховний суд України зменшив з 6 до 4 років термін ув’язнення видавцю книги ”Донецька мафія”, колишньому власнику донецького ТЦ ”Білий лебідь” Борису ПЕНЧУКУ, який звинувачував заступника голови Партії регіонів Бориса КОЛЕСНИКОВА незаконному заволодінні акціями цього закладу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВСУ.

Зокрема, у Верховному суді зазначили, що Б.ПЕНЧУКУ відмінено і закрито провадження в частині обвинувачення у вимаганні з Б.КОЛЕСНИКОВА грошей, в іншій частині - ”свідоме неправдиве повідомлення про скоєння злочину” суд залишив обвинувачення в силі.

Як повідомляв УНІАН. 2 березня 2009 року Ворошиловським районним судом Донецька Б.ПЕНЧУКА було засуджено за двома статтями Кримінального кодексу України: за ст.189 ч.4 - «Вимагання», яка передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з конфіскацією майна і за ст.383 ч.2 – «Свідомо неправдиве повідомлення про скоєння злочину», яка передбачає обмеження свободи на термін від 2 до 5 років, або позбавлення волі на той самий термін. За ст.189 ч.4 засуджений одержав 8 років позбавлення волі, за ст.382 ч.2 – 5 років позбавлення волі, таким чином підсумковий термін - 8 років. 29 квітня 2009 року Апеляційний суд Донецької області змінив Б.ПЕНЧУКУ вирок Ворошиловського районного суду Донецька, скоротивши йому термін ув’язнення з 8 на 6 років.

Довідка УНІАН. У 2005 році Б.ПЕНЧУК, колишній співвласник великого донецького торговельного центру «Білий лебідь», звинуватив Б.КОЛЕСНИКОВА, тоді голову Донецької облради у вимаганні акцій «Білого лебедя». У результаті проти Б.КОЛЕСНИКОВА було порушено кримінальну справу, його було затримано і він 4 місяці провів у СІЗО. У серпні 2005 року Б.КОЛЕСНИКОВА було звільнено з-під варти, і кримінальну справу проти нього було закрито «у зв`язку з відсутністю складу злочину». Пізніше, в квітні 2008 року, сам Б.ПЕНЧУК потрапив під слідство – «за надання неправдивих свідчень». Звинувачення Б.ПЕНЧУКУ було пред`явлено Генеральною прокуратурою, а в жовтні 2008 року його справа з обвинувальним висновком була передана до Ворошиловського районного суду Донецька.