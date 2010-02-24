НБУ нарахував 8 злочинних нападів на банки

З початку цього року здійснено 8 злочинних нападів на банківські установи. Про це говориться в листі Національного банку України комерційним банкам, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

У своєму листі НБУ нагадує банкам про необхідність дотримання вимог щодо надання інформації про напади.

Зокрема, Нацбанк зазначає, що банки мають інформувати НБУ про здійснення нападу на структурні підрозділи установи банку в день здійснення такого нападу.

Крім того, НБУ просить банки надавати працівникам Головного управління впродовж двох робочих днів із дня нападу, на підставі службового розпорядження, можливість проведення огляду приміщень банку, на які було здійснено напади.