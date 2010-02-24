Столична прокуратура попередила дерибан дитсадка

Прокуратура столиці опротестувала рішення Київради про приватизацію та продаж приміщення дитячого садочка «Орлятко».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

Зокрема, йдеться у повідомленні, прокуратура, захищаючи права дітей столиці, опротестувала рішення Київради від 17 вересня 2009 р., яким було доповнено уже прийняте рішення Київради від 8 лютого 2007 р. про внесення нежилого приміщення за адресою: м. Київ, Аскольдів провулок, 5, до об’єктів приватизації шляхом продажу на аукціоні.

Як з’ясувалося під час прокурорської перевірки, нежилим приміщенням виявився дошкільний заклад № 1 (дитячий садочок ”Орлятко”), який перебуває на державному обліку як щойно виявлений об`єкт культурної спадщини, підкреслили в прокуратурі.

Таким чином, рішення Київської міської ради від 8 лютого 2007 р. із відповідними змінами та доповненнями, прийнято в порушення вимог Законів України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, ”Про дошкільну освіту” та ”Про освіту”, наголосили в прокуратурі Києва.