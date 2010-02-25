Суд визначив міру покарання підприємцю за підпільний гральний бізнес

В Тернопільській області на 5 млн. грн. оштрафовано підприємця, який незаконно займався гральним бізнесом.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в головному відділі податкової міліції Тернопільської об’єднаної державної податкової інспекції, відповідний позов ДПІ Підволочиського району задовольнив Тернопільський окружний адміністративний суд.

Окрім застосування стосовно приватного підприємця фінансової санкції у розмірі 8 тис. мінімальних заробітних плат (5,04 млн. грн.), рішенням суду також передбачена конфіскація вилученого грального обладнання. 10 гральних автоматів, які забезпечували гральний бізнес у районному будинку культури, податківці вилучили у липні минулого року. Загальна їх вартість - 200 тис. грн.

У відділі податкової міліції Тернопільської ДПІ зауважили, що з дня вступу в дію закону про заборону грального бізнесу податківцями було вилучено 94 одиниці грального обладнання на суму майже 11 млн. грн.

З початку 2010 року з обігу вилучено 38 одиниць грального обладнання на суму 277 тис. грн.