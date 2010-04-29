Янукович підписав закони про бюджет та про ратифікацію про продовження перебування ЧФ Росії в Криму до 2042 року

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України “Про державний бюджет України на 2010 рік” та Закон України “Про ратифікацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту на території України”.

Про це УНІАН повідомила заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН.

“Президент щойно, перед відльотом з робочим візитом у Білорусь, підписав ці закони”, - уточнила вона.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня Верховна Рада України, попри спротив депутатів від опозиції, ратифікувала угоду з РФ про продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ в Криму на 25 років – до 2042 року. Угоду було ратифіковано лише через 6 днів з моменту її підписання – 21 квітня – фактично без будь-якого обговорення чи експертного аналізу. За ухвалення відповідного рішення проголосували 236 народних депутатів, незважаючи на те, що Комітету ВР у закордонних справах ухвалив рішення рекомендувати парламенту не ратифіковувати її, бо дана угода є антиконституційною.

Через кілька хвилин, без розгляду, ВР ухвалила Закон України «Про Державний бюджет України на 2010 рік».