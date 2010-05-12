Судді ВСУ поскаржилися Президенту на нові пропозиції з судової реформи

Діяльність створеної Президентом України Робочої групи з питань судової реформи призвела до закладення у відповідні законопроекти, які вноситимуться на розгляд глави держави, хибних підходів, які обумовлять появу нових системних проблем у судочинстві, ускладнять доступ людей до суду, а також призведуть до ревізії чинної Конституції України, вихолостять її зміст без внесення в установленому порядку змін до неї.

Як повідомляє прес-служба ВСУ, про це йдеться у листі суддів Верховного суду України до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

“На жаль, існуюча інформація про діяльність Робочої групи з питань судової реформи свідчить, на переконання суддів Верховного Суду України, про наявність хибних підходів до визначення напрямів подальшого розвитку судової влади в Україні, і ці підходи вже знайшли своє відображення у відповідних законопроектах, які мають вноситися на розгляд Президента”, - йдеться у листі.

Зокрема, пишуть судді ВСУ, “очевидним є те, що ці положення обумовлять появу нових системних проблем у судочинстві, ускладнять доступ людей до суду. До того ж є намагання провести ревізію чинної Конституції України та вихолостити її зміст без внесення в установленому порядку змін до неї”.

“Передусім це стосується спроби знівелювати конституційний статус Верховного Суду України шляхом утворення нових вищих спеціалізованих судів (кримінального та цивільного) та істотного звуження повноважень Верховного Суду України, що майже повністю усуне його від перевірки рішень нижчих судів. Позбавлення, як це пропонується, Верховного Суду України процесуальних можливостей виконувати свою конституційну функцію, виведення його із системи перегляду рішень нижчих судів унеможливлює здійснення ним правосуддя як судовим органом”, - наголошують судді ВСУ.

Автори листа застерігають, що ніколи не буде довіри людей до суду, якщо за однакових правових ситуацій різні суди виноситимуть неоднакові рішення, а найвищий суд – Верховний Суд України – не матиме можливості виправляти їхні помилки.

“Тому вказані законодавчі зміни є неприйнятними, оскільки вони суперечать Конституції України, істотно звужують конституційні права учасників судового процесу на оскарження судового рішення”, - підкреслюють судді ВСУ.

При цьому вони наголошують, що утвердження справедливого й неупередженого суду в Україні, зміцнення довіри громадян до судів вимагають іншого – підвищення процесуального статусу Верховного Суду України, наділення його повноваженнями щодо можливості розгляду судової справи, яка нижчими судами вирішена не по закону або у якій допущено судову помилку, надання його рішенням прецедентного характеру. “Це дасть можливість забезпечити при здійсненні судочинства дотримання принципів верховенства права і законності, правову визначеність і силу судового рішення, упорядкованість та стабільність суспільних відносин”, - зазначається у листі.

Виходячи з викладеного, судді Верховного Суду України звернулися до Президента як гаранта додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина з проханням врахувати їхню позицію при підготовці законодавчих пропозицій щодо судової реформи і не допустити ухвалення рішень, спрямованих на руйнацію правосуддя.