Для України Донбас лишається важливою територією, заявив Володимир Зеленський.

Підконтрольна частина Донецької області є важливою для України зокрема і з військової точки зору. Про це в інтервʼю ABC сказав президент України Володимир Зеленський.

"Чому так важливо, крім речей, що це наше життя, історія, домівки. Крім усього цього, це укріплена наша частина. Там стоять сильні війська і там є укріплення. І якщо він вийде, буде мати весь Донбас - хто гарантує нам, що 90 кілометрів він не буде йти до Харкова. Там, де півтора мільйона людей. Харків - він також завжди хотів Харків, який стояв усі ці роки. Усі 11 років Харків стояв. І він на кордоні з Росією. І він захоче окупувати Харків", - пояснив глава держави.

Він нагадав, що у Харкові проживає півтора мільйона людей, які не хочуть покидати рідне місто.

"Що буде відбуватися? Це буде страшна трагедія. І так само в нього відкривається шлях до Дніпра, індустріальний центр України. Це наша економіка, наші заводи, наше виробництво. Це серйозний вклад у ВВП держави", - додав Зеленський.

Президент також спростував російські заяви щодо того, що Москва з початку повномасштабної війни захопила 70% Донбасу. Зеленський зазначив, що такі заяви - це маніпуляція РФ.

"Після першої окупації 11 років тому, коли він захопив Крим без бою та третину Донбасу. Після початку повномасштабної війни за майже чотири роки вони захопили близько 30% Донецької області, не всього Донбасу. І ми контролюємо зараз ще 32%. Тобто третина була взята ними 10 років тому. За роки повномасштабної війни він взяв лише 30%", - зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що це значні території, однак за них Кремль поклав понад мільйон своїх солдатів.

"І це майже чотири роки. І якщо він каже, що за 3-4 місяці, а саме це він казав американцям і представнику президента Трампа, він казав, що візьме Донбас до кінця року. Він не візьме. Ціна - роки і мільйон людей. А якщо не роки, а швидше, то просто більше людей. Не мільйон людей, а два мільйони, три мільйони трупів. Ось ціна цього", - пояснив Зеленський.

Плани РФ щодо Донеччини: що відомо

Напередодні ряд західних ЗМІ та аналітиків відзначали, що Росія готується до великого наступу на Донеччині вже найближчим часом. Про це також повідомляють і українські військові. Зокрема військовий Станіслав Бунятов повідомив, що росіяни вже шукають можливості для повного контролю логістичних шляхів до Словʼянська та Краматорська Донецької області.

Водночас про те, що Україна втратить "пояс фортець" у разі відводу сил та засобів з Донеччини, повідомляють аналітики з Інституту вивчення війни. Вони зазначають, що це дасть росіянам надзвичайно вигідне становище для відновлення атак на набагато вигідніших умовах. Крім того, це дозволить їм уникнути тривалої боротьби за територію.

