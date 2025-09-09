Основна кількість реалізованих у серпні електромобілів – це легковики.

У серпні вітчизняний автопарк поповнили понад 7,9 тисячі автотранспортних засобів, що використовують акумуляторні джерела живлення (BEV). Такі дані наводить "‎УкрАвтопром"‎.

Якщо порівнювати з липнем минулого року, попит на "електрику" збільшився на 13%. Основна кількість реалізованих у серпні електромобілів – це легковики. Їхня кількість становила 7770 одиниць. В основному це були уживані автомобілі.

Серед нових електромобілів найбільшим попитом користувався китайський BYD Song Plus EV, тоді як ТОП імпортованих електромобілів з пробігом доволі передбачувано очолила Tesla Model Y.

Найпопулярніші нові електромобілі серпня:

BYD Song Plus EV – 358 одиниць;

Volkswagen ID.UNYX – 206;

Honda eNS1 – 202;

BYD Sea Lion 07– 154;

Audi Q4 e-tron – 109.

Найпопулярніші імпортовані електромобілі з пробігом:

Tesla Model Y – 827 одиниць;

Tesla Model 3 – 651;

Nissan LEAF – 562;

KIA Niro EV – 367;

Renault ZOE – 263.

Ринок електромобілів – що кажуть фахівці

Обрати надійну модель серед великої кількості представлених на ринку електромобілів іноді буває важко. На допомогу прийшли фахівці Top Speed, які нещодавно оприлюднили десять дуже надійних електрокарів з пробігом. На перше місце вони поставили автомобіль Hyundai Kona Electric. Спеціалісти особливо відзначили якість збірки, яка, за їхніми словами, перебуває на високому рівні.

Також нещодавно було названо десять електромобілів, які не бояться далеких поїздок. До списку електрокарів із найбільшим запасом ходу потрапили, зокрема, Mercedes-Benz CLA, Mercedes-Benz EQS та DS No8.

