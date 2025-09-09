Модуль радіолокації РЛМ-М зі складу комплексу "Небо-М" спецпризначенці ГУР уразили прямо під час руху.

На території тимчасово окупованого Криму українські спецпризначенці влучно відпрацювали по цінних об’єктах російської ППО. Як повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, це сталося напередодні професійного свята розвідників.

"Майстри екіпажів управління безпілотних систем Департаменту активних дій ГУР МО України напередодні Дня воєнної розвідки України завдали влучних ударів по двох дороговартісних об’єктах системи ППО російських загарбників у тимчасово окупованому Криму", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, уражено радіолокаційну станцію 48Я6-К1 "Підльот" та радіолокаційний модуль метрового діапазону зі складу комплексу 55Ж6М "Небо-М".

"Модуль радіолокації РЛМ-М зі складу комплексу "Небо-М" спецпризначенці ГУР уразили прямо під час руху - російські окупанти якраз покидали позицію бойового чергування", - наголошують розвідники.

Удари по Криму

Нагадаємо, наприкінці серпня на території тимчасово окупованого півострова Крим бійці ГУР Міноборони уразили російську радіолокаційну станцію зі складу С-400 "Тріумф" - зенітно-ракетного комплексу великої та середньої дальності. Контрактна вартість одного дивізіону з чотирьох машин зенітного ракетного комплексу С-400 близько 625 млн доларів.

Раніше в АРК було знищено стаціонарний трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" - радянсько-російський трасовий радіолокаційний комплекс, який включає як первинні, так і вторинні можливості детекції повітряних цілей. Комплекс призначений для контролю повітряного руху у небі, зокрема, на маршрутах і в підходових зонах. Радіус дії його радару - до 350 км.

