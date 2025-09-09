Найбільше шансів знайти ідеальний курорт для сноубордистів у Франції.

Хоча до зими ще три місяці, бувалі туристи вже починають планувати свій зимовий відпочинок, адже організація поїздки якомога заздалегідь має цілу низку переваг.

Туристична експертка Тамара Гінсон, яка свого часу працювала сноуборд-інструкторкою на гірськолижних курортах Канади, Франції та Італії, у своїй колонці для Lonely Planet дала кілька порад екстремалам, як обрати найкраще місце для активного відпочинку цієї зими.

"Перш за все, вибір найкращих місць у світі для катання на сноуборді – непросте завдання. Фантастична транспортна доступність французьких Трьох Долин, наприклад, завжди приваблюватиме сноубордистів, які прагнуть максимально намотати кілометраж, а неймовірно приголомшливі лісові траси таких місць, як Вістлер-Блеккомб (Канада – ред.), завжди дадуть фору іншим курортам, коли справа стосується задоволення", – пояснила вона.

Саме тому, складаючи свій топ-7 місць для катання на сноуборді цієї зими, вона враховувала цілу низку факторів, особливо звертаючи увагу на курорти, які доклали всіх зусиль для створення комфортних для сноубордистів трас, пропонуючи при цьому широкий вибір варіантів розміщення.

"Ці місця також високо цінуються за наявність спеціалізованої інфраструктури, що дає змогу сноубордистам максимально ефективно проводити час на схилах, включно з цілими ескадрильями снігових гармат, які забезпечують велику кількість снігу, або високошвидкісними підйомниками, що доставлять сноубордистів на вершину гори за черговою дозою адреналіну", – додала Хінсон.

7 найкращих місць у світі для катання на сноуборді цієї зими

Хоккайдо, Японія: ідеально для красивих краєвидів. Три Долини, Франція: найкраще для фрістайл-веселощів. Кіцбюельські Альпи, Австрія: найкраще для новачків. Санкт-Моріц, Швейцарія: для відпочинку класу люкс. Парідіскі, Франція: ідеально для сімей. Вістлер-Блеккомб, Канада: найкраще апре-скі. Еспас Кіллі, Франція: найкраще для просунутих сноубордистів.

Як глобальне потепління знищує гірськолижні курорти

Як раніше повідомляв УНІАН, в останні кілька років у Європі закрилися кілька популярних гірськолижних курортів через відсутність снігу взимку. Наприклад, у Франції назавжди закрили невеликий сімейний курорт La Sambuy, адже відкривати його для туристів лише на кілька тижнів є невигідним.

Тим часом, кліматологи вже попередили, що через глобальне потепління до кінця сторіччя гірськолижний відпочинок у Європі у звичному вигляді припинить існування. Саме тому їм уже зараз варто замислитися над оновленою стратегією свого розвитку.

Не оминула ця проблема стороною і гірськолижні курорти в Українських Карпатах. Ще до повномасштабної війни традиційні зимові напрямки в західних областях України зазнавали збитків через брак снігу.

