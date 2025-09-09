До 2050 року акумуляторні електрокари (BEV) становитимуть майже всі продажі нових авто на ринку Європи.

Очікується, що електромобілі (BEV) становитимуть понад 50% продажів нових легкових авто у Європі до 2032 року та випередять продажі гібридів після 2030-го. Про це йдеться у звіті компанії Ernst & Young, з яким ознайомився Reuters.

Попри те, що європейські бренди відносно повільно впроваджують бюджетні електричні авто, фахівці вважають, що до 2050 року акумуляторні авто становитимуть майже всі продажі нових машин на ринку Європи.

"‎Очікується, що політичні цілі, відновлення попиту та поява доступних моделей стимулюватимуть поширення електромобілів"‎, – йдеться у звіті аналітичної компанії.

Відео дня

Нагадаємо, цього тижня європейські автовиробники презентують нові електромобілі на виставці IAA Mobility у Мюнхені. Це відбувається на тлі зростаючої конкуренції з китайськими виробниками.

Дійсно, сьогодні автомобільна галузь Європи стикається з низкою викликів, серед яких – конкуренція з боку Китаю на внутрішньому ринку та підвищення мит з боку США.

Фахівці прогнозують, що глобальні продажі автомобілів (зокрема, в Європі, Китаї та США) будуть демонструвати помірне зростання у цьому році, яке оцінюють на рівні 2,2% у річному обчисленні. До 2030-го темпи зростання можуть сповільнитися до менш ніж 2%.

Ринок електромобілів України – останні новини

У минулому місяці український автопарк поповнили майже 8 тисяч авто, що використовують акумуляторні джерела живлення (BEV). Серед нових електрокарів найбільш популярним виявився BYD Song Plus EV, тоді як лідером серед імпортованих електромобілів з пробігом стала Tesla Model Y.

А ще раніше стало відомо, що загальний обсяг сегмента електричних авто за підсумками серпня перевищив 11 тисяч одиниць, що стало рекордом ‎для вітчизняного авторинку.

Вас також можуть зацікавити новини: