Україна отримає німецькі зенітні установки Skyranger: деталі контракту

Skyranger можна встановлювати на танки Leopard, які вже є в ЗСУ.

Україна посилить свою протиповітряну оборону завдяки новим німецьким зенітним системам Skyranger. Контракт із концерном Rheinmetall буде підписано вже цього тижня на сотні мільйонів євро.

Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер повідомив у коментарі ZDF, що підписання відбудеться у середу, 11 вересня, на міжнародній оборонній виставці DSEI в Лондоні. Поставки мають розпочатися вже до кінця року.

Точна кількість і модифікація систем Skyranger, які отримає Україна, поки не розголошуються.

За словами Паппергера, одна система здатна перекривати квадрат площею 4×4 км, створюючи "повну бездронову зону".

Skyranger — це дистанційно керований бойовий модуль із автоматичною гарматою калібру 30 або 35 мм, з можливістю доукомплектування пусковою установкою зенітних ракет. Його можна встановлювати на різні самохідні шасі, зокрема на танки Leopard 1 і Leopard 2, які вже перебувають у Сил оборони України.

Skyranger для України

Як повідомляв УНІАН, німецький концерн Rheinmetall провів захід Skyranger System Demonstration 2024, під час якого показав самохідну зенітку на базі танку Leopard 1. Його обладнали установкою Skyranger 35.

Перша публічна демонстрація вогневих можливостей Skyranger 35 на Leopard 1 була не дуже вдалою. Один із вузлів пульта управління відмовив, але після заміни блоку, яка зайняла добу, стрільби таки провели.

