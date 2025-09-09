Скорочення внутрішніх потужностей змусило Росію збільшити експорт нафти.

Удари українських дронів по російських нафтопереробних заводах грає на руку США. Втрата потужностей Росіэю може підвищити рентабельність нафтопереробки у світі.

Колумніст Reuters Рон Буссо пише, що скорочення внутрішніх потужностей змусило Росію збільшити експорт нафти із західних портів у серпні на 200 000 барелів на добу, або на 11%. Українські атаки також викликали дефіцит бензину в деяких регіонах РФ.

Проблема не буде вирішена найближчим часом. Ремонт пошкоджених НПЗ може зайняти кілька тижнів або більше, що призведе до скорочення поставок пального на внутрішньому і міжнародному ринках у той час, коли на багатьох нафтопереробних заводах світу починається сезон технічного обслуговування.

Відео дня

Згідно з даними LSEG, маржа нафтопереробки дизельного палива в Європі становить 23,50 долара за барель, що приблизно на 40% вище, ніж роком раніше. Однак скорочення експорту дизпалива з Росії може чинити тиск на пропозицію на світовому ринку, що ще більше збільшить маржу нафтопереробки, особливо для НПЗ на узбережжі Мексиканської затоки у США, які експортують більшу частину продукції.

Згідно з даними компанії Kpler, у серпні експорт російського дизеля морем скоротився до 744 000 барелів на добу з 828 000 барелів на добу в липні. Це трохи нижче, ніж у серпні минулого року (750 000 барелів на добу), але через удари України обсяги експорту, ймовірно, залишаться на низькому рівні.

Удари України по НПЗ Росії - головні новини

Через українські удари по НПЗ у Росії підскочили ціни на нафту. При цьому журналісти Reuters підрахували масштаб втрат ворога. Повідомляється, що удари БПЛА зупинили енергетичні об'єкти Росії, які забезпечували щонайменше 17% російських нафтопереробних потужностей.

Крім того, російський нафтовий експортний термінал в Усть-Лузі у вересні знизить продуктивність удвічі до приблизно 350 000 барелів на добу через пошкодження трубопровідної інфраструктури внаслідок атак українських безпілотників.

