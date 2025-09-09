За словами президента, зараз наших людей, які повертаються з навчань за кордоном, доводиться перенавчати, бо багато технологій з’являється у цій війні і все швидко змінюється.

Тренувальні місії українських військових повинні бути в Україні. Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для ABC, говорячи про компоненти гарантій безпеки для нашої країни.

Він підкреслив у чергове, що пункт номер один цих гарантій – це сильна українська армія. І для цього потрібні люди, які в нас є, а також продовження тренувальних місій.

"Але, звісно, вони (місії) мають бути в Україні. Тому що коли ми зараз навчаємо наших людей за кордоном, то вони повертаються і ми їх перенавчаємо. Це нова війна, надто багато технологій, і все змінюється. І наші солдати та офіцери зараз мають більше досвіду, ніж наші закордонні партнери. Це правда. Наші партнери — європейці та американці — вони почали вчитися в наших хлопців. І це добре", - сказав Зеленський.

Військові навчання ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що є широка підтримка країн-союзниць розширенню мандата місії військової допомоги ЄС Україні у питанні навчання військових, а саме "щоб надавати навчання і консультації всередині України після будь-якого перемир'я". За її словами, більшість країн ЄС готові до того, щоб навчати українських військових прямо на території України в разі припинення вогню.

Про це Каллас сказала після неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС у Копенгагені. Однак, зміна мандата місії потребуватиме одноголосного рішення всіх 27 столиць блоку.

Politico зазначало, що у рамках програми EUMAM 23 країни ЄС плюс Норвегія і Канада вже підготували близько 80 тис українських військових.

