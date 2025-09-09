У Росії впав літак Ан-2: загинув пілот

Аварія сталася під час виконання сільськогосподарських робіт.

У Ростовській області Росії під час виконання сільськогосподарських робіт зазнав аварії літак Ан-2. За попередніми даними, пілот не впорався з керуванням і загинув на місці. Про це повідомило російське Міністерство надзвичайних ситуацій, передають пропагандистські ЗМІ.

Інцидент стався на південний схід від хутора Морозів. На місце падіння прибули 15 співробітників Єдиної держсистеми попередження та ліквідації НС та шість рятувальників від МНС.

За даними оперативних служб, причиною катастрофи могла стати помилка пілотування.

Ан-2, відомий як "кукурудзник", був розроблений у середині XX століття та активно використовувався в СРСР під час масового засіву полів у 1950–1960-х роках. Окрім сільгоспробіт, ці літаки застосовують для медичних перевезень і гасіння лісових пожеж.

Інші авіакатастрофи в РФ

Як повідомляв УНІАН, у липні в Росії впав черговий літак. Цього разу на Забайкаллі "здійснив жорстку посадку", за інформацією російських ЗМІ, Ан-2.

До того ж, в Росії вже не раз падав літак із парашутистами на борту. Так, у жовтні минулого року це сталося в Ставропольському краї. Тоді на борту перебувало 10 осіб.

