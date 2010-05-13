Кармазін має намір оскаржувати у судах відмову ВР звільнити Демченка

Народний депутат від НУ-НС Юрій КАРМАЗІН має намір оскаржувати сьогоднішнє рішення Верховної Ради про відмову звільнити з посади судді голову Вищого господарського суду Сергія ДЕМЧЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.КАРМАЗІН заявив сьогодні під час пленарного засідання парламенту.

«Я буду оскаржувати в судах ті рішення, які сьогодні на кримінальній основі зберігають ДЕМЧЕНКА при владі», - сказав народний депутат.