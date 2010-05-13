У Сумах затримано водія маршрутки, який вбив пасажирку

У Сумах міліція затримала водія маршрутного таксі, який вбив пасажирку.

Як повідомив УНІАН начальник сектора зв`язків із громадськістю Сумського міського управління ГУМВС України в Сумській області Володимир КУЗЬМЕНКО, 2 травня до міліції звернулася сумчанка, яка повідомила, що напередодні зникла її донька 1980 року народження. Міліція опитала громадян, які бачили її востаннє 1 травня, коли жінка сідала до маршрутки у центрі міста. Днями тіло молодої жінки було знайдено поблизу Сум. Того ж дня було затримано і підозрюваного у вбивстві.

Як з’ясувалося у ході слідства, жінка разом зі знайомими 1 травня відпочивала у місті. Після 21-ї години вечора зібралася додому і сіла в маршрутку. Проте, проїхавши одну зупинку, вийшла, перейшла дорогу і зупинила ще одне маршрутне таксі, що слідувало у протилежному напрямку. Доїхавши до кінцевої зупинки, водій оголосив, що роботу закінчив і автомобіль їде у гараж. За його словами, пасажири із салону вийшли усі, окрім однієї жінки. Вона вступила з водієм у суперечку, яка переросла у сварку, під час якої водій завдав жінці пошкоджень, що спричинили її смерть.

Злякавшись накоєного, 40-річний водій вивіз загиблу на околицю міста і відтягнув тіло на кілька десятків метрів від дороги, а потім відігнав маршрутку у гараж.

Стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), що передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Коли затриманий дізнався про таку перспективу, то намагався втекти з міліції через вікно, проте це йому не вдалося.